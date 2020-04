Nebst Schauspielerin Meghan, die ihre Rückkehr in den angestammten Beruf anstrebe, und für ihre Sprechrolle im Disney+-Film «Elephant» bereits wieder gedisst wurde, soll auch Harry «erpicht darauf sein, es in Hollywood zu schaffen». Die Sensation ist laut «US Weekly», dass er sich darauf konzentrieren werde, Dokus über Charity-Organisationen zu produzieren. «Er wird nicht versuchen, der nächste Brad Pitt oder so zu werden», wird eine Quelle zitiert. Harry werde aber trotzdem vor die Kamera treten: «Wir werden ihn vor der Kamera sehen. In erster Linie als Sprecher», so der Insider.