«Also anscheinend sind die so gut gefüllt und so gut besucht, dass sie das nicht brauchen und auch keine Möglichkeit mehr sehen», schlussfolgert sie etwas pikiert – und schiesst dann gegen die Einrichtung: «Ich fand das so unsympathisch, dass wir uns die Kita nicht weiter anschauen werden.» Sie sei sowieso bereits im – persönlichen! – Kontakt mit einer anderen Kita, auf die sie nun hoffe. «Aber ich glaube, wir müssen uns noch ein paar mehr Kitas raussuchen», sagt sie mit ernster Miene. «Das scheint nicht so einfach zu sein. Und das ist erst geplant für August bis September!»