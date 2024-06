«Wir sind relativ früh abgehauen, weil wir hatten ja natürlich nicht so viele Nächte zusammen», verrät Kaulitz in der Serie. Die Ernüchterung folgte, als Eggers das Weihnachtsfest nicht mit Kaulitz verbringen wollte. «Es scheint etwas einseitig zu sein, er ist nicht so begeistert wie ich», seufzt der Tokio-Hotel-Frontmann. Später schlug Eggers ein Treffen in Berlin vor, und Kaulitz gesteht, bei jedem Treffen sehr aufgeregt gewesen zu sein. «Er muss sich klar werden, was er möchte. Ob er das weiterführen möchte oder ob wir nur eine gute Zeit hatten», erklärte der Tokio-Hotel-Sänger seiner besten Freundin in der Serie.