Cheyenne Ochsenknecht verrät das Babygeschlecht

«Herzlichen Glückwunsch an die wichtigste Person in meinem Leben. Du hast das Ganze verdient», schreibt sie in dem Post. «Dieses Jahr wird so unglaublich und voller Liebe sein. Ich weiss bereits, dass du der beste Vater unserer kleinen Prinzessin sein wirst. Vielen Dank für alles, wir lieben dich so sehr und können es kaum erwarten, unser Leben zusammen zu verbringen.»