Christina Applegates Kampf gegen Multiple Sklerose

Ihre Karriere startete sie als blondes Dummchen in der Serie «Eine schrecklich nette Familie». Für ihre Hauptrolle in der Fernsehkomödie «Samantha Who?» wurde Applegates für einen Emmy und einen Golden Globe nominiert. Sie ist überzeugte Vegetarierin und engagiert sich für die Tierschutzorganisation Peta. Im Oktober 2001 heiratete sie ihren Freund Johnathon Schaech, von dem sie sich 2007 wegen unüberbrückbarer Differenzen scheiden liess. Dann wurde ihr Ex-Freund Lee Grivas tot in seinem Apartment gefunden – der 25-jährige Fotograf soll eine Überdosis Heroin genommen haben. Das ist noch nicht Alles. 2008 erkrankte sie an Brustkrebs, liess sich in einer aufwändigen Operation beide Brüste abnehmen.