Aber: Was nicht ist, kann ja noch werden. Wegen der Dreharbeiten zu «The Masked Singer» verbringt Luca sowieso gerade mehrere Wochen in Köln bei seiner Christina. Und da in Deutschland aktuell zum zweiten Mal Lockdown ist, würden wir uns nicht riesig wundern, wenn das mit dem Hänni-Luft-Baby 2021 doch noch was wird.