Selber geimpft ist der Sportler übrigens nicht, wie er sagt. «Ich habe mir bis jetzt noch nicht so grosse Gedanken gemacht», sagt er. «Zuerst waren ja die Risikogruppe und dann unsere Eltern dran.» Jetzt aber, da sich auch Junge und Gesunde impfen lassen können, will Nietlispach in sich gehen und sich gut überlegen, was für und was gegen eine Impfung spricht.