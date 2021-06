Amal und George Clooney feiern den Geburtstag ihrer Zwillinge in Como

Doch auch für seine Familie waren die letzten Monate alles andere als leicht. «Das war ein beschissenes Jahr für alle», sagt Clooney dem «Guardian». «Es fing schlecht an und lief das ganze Jahr über schlecht. Aber ich habe großes Glück. Ich bin am Ende einer erfolgreichen Karriere. Ich habe es geschafft, in einem Haus zu leben, in dem es Platz gibt. Wir können draußen herumlaufen», so der 60-Jährige. Grosse Sorgen mache er sich aber vor allem um seinen Sohn Alexander, der unter Asthma leidet. In Italien will sich die Familie nun von den vergangenen Corona-Monaten erholen und neue Energie tanken.