Lilibets coole Kindergarten-Crew

Glitzer, Glamour, coole Gspähnli: An gleichaltrigen Spielkameraden für Archie und Lili mangelt es hier nicht. In der umliegenden Nachbarschaft wohnt das Who is Who der Branche. Zahlreiche Hollywood-Stars sind selbst gerade Eltern geworden. Hier ein paar mögliche Kandidaten für Lilibets neue Sandkasten-Spielgruppe: Orlando Bloom, 44, und Katy Perry, 36, haben im August 2020 Tochter Daisy Dove bekommen. In dem Podcast «Armchair Expert» verriet Prinz Harry laut «Daily Mail», dass er und seine Frau bereits eine Freundschaft zu ihren Nachbarn pflegen, «die nur ein Stück die Strasse runter» wohnen.