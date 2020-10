Die wundersame Wandlung des Janosch Nietlispach

Es bleibt also weiterhin geheimnisvoll in Sachen Janoschs Liebesleben. Oder, wie er es selber in einer weiteren Nachricht an die Redaktion formuliert: «Ich hatte 2020 schon genug Frauen-Troubles. Ich warte mal, was 2021 so bringt.» Die SMS schliesst der Zuger mit den Worten «Kannst es ja mit einem Augenzwinkern schreiben» ab.