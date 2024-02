Singende Politiker am Kopiergerät

Nein, ein Schreibfehler ist das nicht in der Oberzeile. In Olten wird der Obernaar tatsächlich mit zwei «a» statt zwei «r» geschrieben. Was da- hintersteckt? «Das Doppel aa ist angelehnt an die Aare, welche durch Olten fliesst», sagt der diesjährige Obernaar Andreas Widmer (53). Wenn sich da jemand auskennt, dann er. Seit seiner Kindheit brennt der Senior Key-Account-Manager aus Wangen bei Olten SO für die Fasnacht. Nun steht er erstmals in deren Mittelpunkt. «Ein Star bin ich aber nicht», hält er fest. Das Motto der diesjährigen Fasnacht ist analog zu seinem Obernaaren-Namen: Andi dr 1. am Sax. Gross zum Musizieren wird er in diesen Tagen nicht kommen. Über 35 offizielle Termine stehen an. Am Mittwoch (7. Februar) um 16 Uhr fand die Schlüs- selübergabe der Stadt Olten statt. Über die Fasnachtstage regiert Widmer. Während seiner «Amtszeit» gelten neue Regeln in der Stadt- verwaltung: «Beim Kopieren müssen sie Schnitzelbänke singen.»