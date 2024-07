Seit Charli XCX' digitalem Ritterschlag führt auf Tiktok und Co. kein Weg mehr an Kamala Harris vorbei. Bereits kurz nach ihrem ikonischen Tweet machte ein Zusammenschnitt die Runde, der die Amerikanerin tanzend zu den Klängen des Charli-XCX-Songs «360» zeigt – das Video ist natürlich in der neongrünen Optik des Albums «Brat» gehalten. «Ich hoffe, wir können sie zur Präsidentschaft meme-en. [...] Wer ist überhaupt Donald Trump? Ich bin so bereit für die Kokos-Palmen-Ära!», heisst es in einem der unzähligen euphorischen Kommentare. Die Userin spricht darin Harris Ausspruch an, den sie vor über einem Jahr in Zusammenhang mit Chancengleichheit tätigte. Ihre Mutter habe sie einst gefragt: «Denkst du, du bist aus einer Kokospalme gefallen? Du existierst nur im Kontext aller derer um dich herum und dessen, was vorher war.» Mittlerweile gelten die Kokosnuss genau wie das Leben als Göre als inoffizielles Mantra der Generation Z.