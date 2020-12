Eine Kartonschachtel liegt jetzt schon auf dem Stubentisch, Mark Streit packt ein: Mehl, eine Flasche Olivenöl, Papiertaschentücher. Der Berner ist Botschafter des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) und wird an ­diesem Tag den Weihnachtsmann machen – im Rahmen der vom SRK organisierten Aktion «2× Weihnachten». Diese ruft dazu auf, für notleidende Menschen in der Schweiz Pakete mit Grundbedarf-Artikeln zusammenzustellen. Verschickt werden können die Pakete bis zum 11. Januar portofrei per Post. «Solche Hilfe ist nötiger denn je, jetzt in dieser pandemiegeprägten Zeit», sagt Streit, «Armut bleibt nun oft nicht mehr im Verborgenen.» Seine Frau: «Mark macht gern Geschenke.» Als dieser die Schöggeli in den Karton legt, zwinkert er Fabienne zu. «Erst seitdem ich dich kenne, hab ich Schoggi gern.»