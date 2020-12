Er liebt ihre kriminelle Energie, sie seine Provokationen

An einem Abend, an dem Büchner, die auf Mallorca lebt, in Frankfurt war, ass sie mit Monté eine Pizza zum Znacht und trank ein Glas Wein. «An diesem Abend fühlte sich das dann anders an.» Monté unterbricht seine Herzdame, sagt lachend: «Da wusste ich schon, dass was passieren würde. Ich wusste, dass du mich irgendwann angreifen würdest …»