Sein Freund gab ihm eine Herzdruckmassage

Später erfuhr er dann von Billy Todzo, was wirklich geschehen war. «Er hat sich am Auto festgehalten und hat plötzlich gesagt: ‹Billy, Billy, Schwindel.› Billy kam, hat ihn von hinten genommen und in dem Moment, wo er den Mann unter die Arme nimmt, um ihn zu stützen, sackt er zusammen wie ein nasser Sack. Billy streckt das rechte Knie nach vorne und er setzt sich auf das Knie. Der Papa war zusammengesackt. Und dann legt er ihn langsam auf den Boden und er kam eigentlich in dem Moment nie mehr zurück. Also war es das. Das war es in dem Moment», so Jürgens.



Zu diesem Zeitpunkt hätte dies jedoch noch niemand gewusst. Todzo habe sogar noch eine Herzdruckmassage durchgeführt, auch ein Defibrillator wurde hinzugeholt. «Aber im Grunde genommen ist er in dem Moment in den Armen von Billy gestorben», erklärt John Jürgens.