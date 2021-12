Für diese Promis läuteten 2021 die Hochzeitsglocken

Den Celebs erging es dieses Jahr gleich wie vielen anderen Hochzeitswilligen: So richtig klappen wollte es mit der grossen Sause und hunderten von Gästen nicht. Und das, nachdem schon 2020 etliche Traumhochzeiten wegen der Pandemie verschoben worden musste. So feierten die meisten Stars feierten eher im kleinen Kreis - einige hielten ihre Trauung sogar zunächst geheim. Einige liessen es sich aber dennoch nicht nehmen, in Saus und Braus zu feiern.