Showmaster Thomas Gottschalk (74) wird nicht müde, seinen Standpunkt zu Themen wie Wokeness, Feminismus und Cancel Culture klarzumachen. Sei es in seiner letzten «Wetten, dass…?»-Sendung, bei der Promotion seines Buches «Ungefiltert» oder in Talkshows. Mit Aussagen wie «ich höre auf, wenn ich im Fernsehen nicht mehr so reden darf, wie zu Hause» oder «ich habe Frauen rein dienstlich angefasst», sorgt der Deutsche regelmässig für Kontroversen.