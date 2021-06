Liebes-Knüller nach «Let's Dance»?

GZSZ-Valentina Pahde und Rúrik Gíslason turteln auf Mykonos

In der vergangenen «Let's Dance»-Staffel verliebten sich Luca Hänni und Christina Luft. Gut möglich, dass auch dieses Jahr Amor mittanzte. So soll es bei Valentina Pahde und Rúrik Gíslason gefunkt haben. Die GZSZ-Schauspielerin und der Ex-Fussballer wurden nun in Griechenland gesichtet.