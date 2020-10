Herzmuskelentzündung zwingt Alena Gerber in die Knie

Gerber will auch für ihre dreijährige Tochter besonders auf die Gesundheit achten. «Dadurch, dass ich die Entzündung so lange verschleppt habe, hätte das Herz leicht Schäden davon tragen können, die meisten Patienten haben nicht mehr die volle Herzleistung oder ein eingeschränktes Pumpvermögen, was bei mir Gott sei Dank nicht der Fall ist. Ich kam wortwörtlich mit einem blauen Auge davon und bin darüber unheimlich dankbar.»