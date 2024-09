Am Morgen war sie bereits auf dem «Märit», wie sie es jede Woche tut. «Ich brauche Struktur, sonst hat man am Ende des Tages nichts geschafft», sagt Hug. So geht sie zweimal die Woche schwimmen, Anfang Woche gibt sie in der Regel Musikunterricht. Die Fingernägel an ihrer linken Hand sind hellblau lackiert, die rechten nicht. «Durchs Gitarrenspiel würde der Lack schnell abfallen.» Gitarre, Mandoline, Ukulele und Perkussionsinstrumente beherrscht Dodo Hug mit Leichtigkeit. Zudem singt sie neben Mundart auch auf Französisch, Sardisch, Englisch, Italienisch, bisweilen sogar auf Jiddisch. «Ich empfinde es, wie es ein berühmtes Zitat sagt: Eine andere Sprache zu können, ist wie eine zweite Seele zu haben.» Hug ergänzt: «Ich bin eine normale Person, die mit viel Hingabe und einem musikalischen sowie sprachlichen Talent gesegnet wurde. Dafür bin ich nicht so gut in Grammatik.»