Die Mutter eines Sohnes hat immer betont, dass sie erst dann etwas an ihrem Lebensstil ändern will, wenn sie sich gesundheitlich beeinträchtigt fühlt. Und neue Bilder auf ihrem Instagram-Account zeigen, dass die Sängerin wirklich viel abgenommen hat. Die Gründe sind ihre eigenen und darüber spricht sie, bis jetzt, auch nicht. Warum sollte sie auch? Denn es ist ziemlich klar, was passieren wird, sobald Adele ihren ersten öffentlichen Auftritt hat. Egal, was sie verkündigt, es wird nur und einzig um ihren Körper gehen. Neues Album: Guckt, wie schlank die ist. Welttournee? Egal: Sie hat krass abgenommen. Bein amputiert: who cares? Sie ist zu dünn.