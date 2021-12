Ob es sich bei Adeles ersten eigenhändig geposteten Instagram-Foto wirklich um jenes im Bikini handelt, ist nicht ganz geklärt – denkbar ist es aber schon. Denn genau dieses Bild sorgte im vergangenen Jahr für einen mächtigen Shitstorm. Der Schnappschuss, welcher Adele mit sogenannten Banut-Knots, also einer Reihe Mini-Duts und im Jamaica-Bikinioberteil zeigt, war als freundliche Botschaft aus den USA in ihrer alte Heimat gedacht, wo zu jenem Zeitpunkt der Londoner Notting Hill Carnival gefeiert wurde. Der Anlass feiert seit 1966 die afro-karibische Kultur in der britischen Hauptstadt und Adele wollte mit ihrem Outfit ihre Verbundenheit zeigen.