Der Siegeszug der Sängerin hält auch im Folgejahr an. Ihre Platte «21» ist das meistverkaufte Album des 21. Jahrhunderts in Grossbritannien, Adeles Lieder werden allesamt zu Hits. «Set Fire To The Rain», «Someone Like You» – die Liste ist lang. Und die Ausbeute an den Grammy-Awards entsprechend gross. Adele räumt gleich in sechs Kategorien ab und wird spätestens da zum absoluten Weltstar. Ihrem 50er-Look bleibt sie dabei treu.