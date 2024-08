Alain Delon wollte ursprünglich in der Schweiz sterben

Im Jahr 1985 zog der einst schönste Mann der Welt in die Schweiz. Fünfzehn Jahre später, im März 2000, erhielt Alain Delon das Schweizer Bürgerrecht. Eine Weile lebte der Schauspieler in Chêne-Bougeries im Kanton Genf. Wie sein Sohn Anthony (57) 2022 in einem Interview mit dem TV-Sender «RTL Channel» offenbarte, habe sein Vater in der Schweiz freiwillig aus dem Leben scheiden wollen. Der Sohn habe sich damals darum gekümmert, alle nötigen Schritte in die Wege zu leiten. Durch seine Schweizer Staatsbürgerschaft wäre die Sterbehilfe für ihn legal gewesen.