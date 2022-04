Alain Delons jüngerer Sohn äussert sich zu Sterbehilfe-Gerüchten

«Es ist ein grosser Unterschied zu sagen ‹Sohn, sollte ich in ein Koma fallen und an eine Maschine angeschlossen werden, möchte ich, dass du den Stecker ziehst› und euren Fake-News: ‹Er verlangt Sterbehilfe und hat sich von seiner Familie verabschiedet›», wettert der Delon-Spross auf Instagram gegen die Presse. «Das ist verdammt nochmal nicht wahr. Ein Satz, der aus einem Buch aus dem Kontext gerissen wurde, hat all das verursacht.»