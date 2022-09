Baby Nummer 7 ist da!

Er hat endlich mal wieder Grund zur Freude. Nachdem Alec Baldwin (64) vergangenen Oktober am Set des Films «Rust» unabsichtlich eine Kamerafrau erschoss, stand der Schauspieler und Produzent massiv in der Kritik. Nach der Tragödie ergaben Untersuchungen, dass der Colt, den er in einer Szene zückte, geladen war. Daraufhin wies Baldwin jegliche Schuld von sich. Er habe nicht gewusst, dass in der Pistole eine echte Kugel steckt. Während die Ermittlungen noch laufen, darf sich der US-Star nun aber privat mal wieder freuen: Vergangenen Donnerstag wurden er und seine Frau Hilaria (38) zum siebten Mal Eltern.