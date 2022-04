Neuer Ort, neuer Glamour?

Eigentlich ist wie bei den Oscars auch bei den Grammys Los Angeles der traditionelle Austragungsort. In diesem Jahr geht es für die Verleihung jedoch in die «Sin City» verlegt, die Wüstenstadt Las Vegas im Bundesstaat Nevada. Als Grund wurden diverse Verschiebungen durch die Corona-Pandemie angeführt. Statt in der Crypto.com Arena in L.A. wird daher zumindest in diesem Jahr aus der MGM Grand Garden Arena in Vegas gesendet.