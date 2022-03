Allegra Gucci – Erbin einer Dynastie, Tochter einer Mörderin

Traumatisches Erlebnis mit 14 Jahren

Allegra Gucci hat das Trauma der Ermordung ihres Vaters nun in einem Buch verarbeitet und spricht erstmals in der italienischen «Vanity Fair» über das dramatische Erlebnis. «Ich bin in meinem Zimmer, ich hatte in jener Nacht nicht gut geschlafen. Meine Mutter, Patrizia Reggiani, kommt in mein Zimmer und sagt mir hastig, dass mein Vater tot ist», erinnert sich die heute 41-Jährige.