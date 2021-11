«Als sich Alec Baldwins Frau einmischte, kippte die Situation»

Warum wurde sein Verhalten in der Öffentlichkeit plötzlich kritisch beurteilt?

Ab dem Zeitpunkt, wo sich Alec Baldwins Ehefrau Hilaria Baldwin in die Sache einmischte, kippte die Situation. Es scheint, als wären sich die beiden nicht einig, wie sie kommunizieren wollen, und sie widersprechen sich sogar in öffentlichen Interviews. Das Schlimmste jedoch finde ich, dass Hilaria Baldwin in den Medien sehr oft betont, wie schlecht es ihrem Mann gehe und ihn damit quasi zum Opfer macht.