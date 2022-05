Amal Clooney spricht am EqualVoice Summit

Beim EqualVoice Summit am Montag in Zürich dreht sich alles um die Sichtbarkeit von Frauen in den Medien. Das Event will die Medien-Industrie über die Schweiz hinaus für das Thema sensibilisieren. Neben Harvard-Professorin Iris Bohnet gehören Bundesrätin Karin Keller-Sutter (58) und die Menschenrechtsanwältin Amal Clooney (44) zu den Top-Speakerinnen.