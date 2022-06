Amber Heard fürchtet nächste Klage von Johnny Depp

In einem Interview mit Savannah Guthrie (50) in der NBC-Show «Dateline» sagte Heard US-Medienberichten zufolge, sie habe es für selbstverständlich gehalten, dass sie das Recht habe, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Als sie gefragt wurde, ob sie Angst habe, sie könnte erneut von Depp verklagt werden, sagte sie, sie sei «verängstigt». Und fügte hinzu: «Ich denke, das ist es, was eine Verleumdungsklage erreichen soll, es soll einem die Stimme nehmen.»