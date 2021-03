Amira Pocher leidet unter Panikattacken

Amira Pocher, 28 hat in der neuesten Ausgabe «Angst im Tunnel» des Podcasts «Die Pochers hier!» erklärt, dass sie seit Kurzem unter starken Angstzuständen leidet. An der Seite ihres Mannes Oliver Pocher, 43 erzählt sie von mehreren Ereignissen, bei denen sie mit Panikattacken zu kämpfen hatte. Etwa während der Fahrt mit einem Autozug, als sie in der Schweiz durch einen Tunnel fuhr.