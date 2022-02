Anke Engelke: Das Altern macht ihr keine Angst

Zu den äusserlichen Anzeichen des Alterns hat Engelke eine besonders positive Einstellung. «Stellen Sie sich mal vor, man würde nicht altern, der Körper würde nicht zeigen, was man schon alles erlebt hat. Gott, wäre ich da traurig!», beschreibt Engelke und zählt auf: «Also ich meine, ich habe drei Kinder bekommen! Ich habe so viel geweint und so viel Schiss gehabt in meinem Leben, ich habe so oft zu wenig geschlafen und so oft zu lange, ich habe die Sonne nicht richtig eingeschätzt, die Kälte nicht richtig eingeschätzt ... Ich möchte doch davon ein Zeugnis haben!»