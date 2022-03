Anna Ermakova feiert Geburtstag – während Papa Boris vor Gericht steht

Blumen, ein Plüschtier und strahlender Sonnenschein – diese Dinge liessen am vergangenen Dienstag das Herz von Anna Ermakova höher schlagen – da feierte sie nämlich ihren 22. Geburtstag. Die Tochter von Tennislegende Boris Becker (54), die aus der berüchtigten Besenkammer-Affäre mit Annas Mutter Angela Ermakova (54) entstand liess es sich an ihrem Ehrentag gut gehen. Und das nicht irgendwo: Der Becker-Spross genoss den Tag nirgends anders als an der Côte d'Azur. Und Papa Boris? Der steht derzeit in London vor Gericht und zwar wegen eines Insolvenzverfahrens, er Gelder unterschlagen haben, um mit einer geringeren Insolvenzmasse davon zu kommen.