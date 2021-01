In einem Podcast der «New York Times»-Journalistin Kara Swisher bezeichnet Wintour das ausgewählte Bild als «fröhlich und optimistisch». Es sei «charmant und so entspannt», Kamala Harris sehe «fantastisch» aus. Weiter meinte die Chefredaktorin, das Cover zeige «eine Frau, die die Kontrolle über ihr Leben hat und die uns zusammen mit dem gewählten Präsidenten die Führungsqualitäten bringen wird, die wir so sehr brauchen.»