Auf Tuchfühlung mit der Kelly Family

So wie Sabrina erging es vor 25 Jahren Millionen von Teenagern. Wo auch immer die Familie irischer Abstammung auftauchte, löste sie Kreischalarm und Massenhysterie aus. Bis heute hat die Kelly Family über 20 Millionen Tonträger verkauft, ihr grösstes Konzert spielte die Musikfamilie vor 25'000 Menschen. «Schuld» an all dem war das Album «Over the Hump», dessen 25-Jahr-Jubiläum die Kelly Family mit der aktuellen Tour feiert.