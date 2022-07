Queen-Gitarrist Brian May wird 75 Jahre alt

Brian May steht bereits seit über 50 Jahren mit der britischen Rockband Queen auf der Bühne. Der virtuose Gitarrist mit der Lockenmähne rockt auch mit nun 75 Jahren noch die grossen Stadien. An der Seite von Roger Taylor (72) und Freddie Mercury (1946-1991) ist er mit Hits wie «We Will Rock You», «I Want It All» und «The Show Must Go On» weltberühmt geworden. Doch der Musiker hat sich auch abseits der Band einen Namen gemacht: als Astrophysiker, Autor und Tierschützer. Man könnte ihn als einen Tausendsassa bezeichnen.