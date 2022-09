Ayda Field teilt Nacktfoto von Robbie Williams

Robbie Williams ist seit 25 Jahren als Solokünstler erfolgreich

Robbie Williams, ehemaliges Mitglied der Boyband Take That, feiert 2022 sein 25-jähriges Jubiläum als Solokünstler. Am 9. September erscheint das Album «XXV» (römisch 25). Darauf werden «unzählige Nummer-eins-Hits und Fan-Favoriten» zu hören sein, wie es in einer Ankündigung heisst. Auch der brandneue Song «Lost» ist auf der Platte. Die Deluxe-Version des Albums soll weitere Titel umfassen.