Baby Nummer vier für Robbie Williams und Ayda Field

Zu einem Schnappschuss, der vier Paar Kinderfüsse zeigt, schreibt Field: «Am heutigen Valentinstag möchten wir gerne die Liebe auf eine ganz wunderbare Weise zelebrieren... Beau Benedict Enthoven Williams.»



Weiter verrät sie, dass der kleine Junge, wie auch Schwesterchen Coco, mit Hilfe einer Leihmutter zur Welt gekommen ist. «Wir sind so gesegnet, dass wir unseren gesunden Sohn sicher in unseren Armen halten können und nun offiziell als Familie vollständig sind», so die Schauspielerin. Hinter den Post setzt die glückliche Mutter die Hashtags «Happy Valentine's Day», «Überraschung» und «Familie von sechs».