Was nach der Heimkehr der Bryants in die USA kam, ist den Basketball-Fans bestens bekannt. Nachdem er den NBA-Scouts an der Lower Marion High School in Pennsylvania aufgefallen war, wurde Kobe als jüngster Spieler aller Zeiten und als erster Spieler direkt von der High School in die NBA gedraftet. Ab 1996 an war er dann ausschliesslich für die Los Angeles Lakers im Einsatz, die ihm dafür im Laufe der Zeit für seine Dienste mehr als 320 Millionen Dollar überwiesen.