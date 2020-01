Seine Landsfrauen Kylie Minogue, 51, und Nicole Kidman, 52, spendeten je 500'000 Dollar um den Kampf gegen das Feuer zu unterstützen. Landsmann Russell Crowe, 55, blieb wegen den Bränden der Golden Globe Verleihung fern, liess aber ein Statement vorlesen, in dem er auf die Katastrophe und den Klimawandel hinwies: «Macht euch nichts vor, die Tragödie, die sich in Australien abspielt, fusst auf dem Klimawandel», sagte Laudatorin Jennifer Aniston, 50, in seinem Namen.