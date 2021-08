Bescheidener als Ed Sheeran kann man kaum heiraten

So intim die zwei ihre standesamtliche Vermählung zelebrierten, so bescheiden wurde auch die Hochzeitsparty gefeiert. Der britischen Zeitung «The Sun» verriet Ed Sheeran: «Es war einfach ein Fest von uns und unseren Freunden. Ich wollte nicht, dass Bilder veröffentlicht werden, und ich bin überrascht, dass sie das nicht getan haben», sagt der Musiker. Und obwohl er in seinem Handy die Telefonnummern von Superstars wie Prinz Harry, Elton John oder Taylor Swift gespeichert hat, feierten Ed und Cherry ganz ohne ihre berühmten Freunde.