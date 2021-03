Bewaffneter Mann wollte bei Kamala Harris einbrechen

Kaum eingezogen und schon drohte Kamala Harris, 56, ein Horror-Szenario: Ein bewaffneter Mann versuchte am Mittwoch in die berüchtigte «Vice President's Residence» einzudringen, wie die US-amerikanische Zeitschrift «People» berichtet. Das Haus, in dem die US-Vizepräsidentin Harris und ihr Mann Doug Emhoff, 56, seit Amtsantritt wohnen. Der Mann habe ein halbautomatisches Gewehr und 113 Schuss Munition dabei gehabt und gelte als schizophren.