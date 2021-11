Bewegende Märchenstunde mit Herzogin Meghan

Meghans liebevolle Hommage an ihren Ehemann und ihren Sohn dürfte viele Eltern zu Tränen rühren. Doch im Internet kommt «The Bench» denkbar schlecht weg. Auf Google bewerten die User das Werk mit gerade einmal 2,3 von 5 Sternen, doch auch Profi-Literaturkritiker zerreissen Meghans Buch. Claire Allfree vom «Telegraph» bezeichnete «The Bench» als «semi-literarisch» und schreibt: «Man fragt sich, wie ein Verlag es für richtig halten konnte, diese grammatikalisch fragwürdige Sammlung schlecht gereimter Moralpredigten zu veröffentlichen, geschweige denn zu glauben, dass irgendein Kind irgendwo dieses Buch lesen will. Aber so ist das auf dem Planet Sussex, auf dem sogar die Familienerziehung zum Geschäft wird und sich alles um die Marke dreht.»