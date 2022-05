Überraschende Trennung

Vor wenigen Tagen sorgte der 29-Jährige auf Aufregung, als er in einem kurzen Statement in einer Instagram-Story die Trennung verkündete. «Ich mach es kurz und schmerzlos. Ja, es stimmt: Bibi und ich haben uns getrennt. Bibi hat sich getrennt», gab der Vlogger zu. Genaueres wollte er nicht verraten. Kurz darauf bestätigte auch die YouTuberin das Liebes-Aus via Instagram. «Natürlich stehen die Kinder immer und für immer an der allerersten Stelle bei uns», erklärte die Influencerin. Sie bat ihre Fans um Verständnis, denn jeder Mensch brauche seine Privatsphäre.