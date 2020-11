Nach Georgia soll Joe Biden auch in Pennsylvania in Führung gegangen sein. Gewinnt der Demokrat in dem US-Bundesstaat würde er 20 Elektoren-Stimmen und holen und käme damit auf 273, was ihm die Präsidentschaft sicher würde. Donald Trump will seine Niederlage nicht eingestehen und versucht weiterhin, die Wahlen mittels diverser Klagen zu sabotieren.