Bidens bissiger Hund ist wieder ein «guter Junge»

Er ist jung, frech und muss noch viel lernen: Bidens Schäferhund Major musste zusammen mit Hundekumpel Champ das weisse Haus schon nach kurzer Zeit wieder verlassen. Der deutsche Schäferhund hatte einen Mitarbeiter in der Machtzentrale der USA gebissen und wurde wieder zurück ins Training in der ehemaligen Heimat in Delaware geschickt.