Warum keine Haftstrafe?

Huth fühle sich von dem Urteil «ermutigt», zitiert «Variety». «Es waren so viele Jahre, so viele Tränen. Es war einfach lange überfällig.» Der lange Zeitraum ist auch der Grund, warum Cosby, der während des Urteilsspruchs selbst nicht anwesend war, mit einer Geldstrafe davonkommt. Weil die Tat verjährt ist, kam es zu keinem Strafprozess. Der Child Victims Act erlaubt es in Kalifornien jedoch, in Fällen von Kindesmissbrauch auch verjährte Taten zivilrechtlich zu verfolgen.