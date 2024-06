Die Kamera begleitet die Brüder zu diversen Anlässen – etwa beim Oktoberfest – und ist auch in brenzligen Momenten dabei. Darunter ist etwa Bill Kaulitz' Hautarztbesuch, wo er von einer Krebsvorstufe am Rücken berichtet. «Ich hatte eine Krebsvorstufe am Rücken, das musste entfernt werden», teilt er mit, während die Kamera auf die Narbe zoomt. Tom Kaulitz seinerseits reflektiert in den ersten Folgen über seine Jugend und den frühen Ruhm: «Die Karriere als Teenies war überfordernd. Unser Leben war von Angst zerfressen.» Dies habe letztendlich zum Umzug nach Los Angeles geführt.