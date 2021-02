Trauriger Abgang einer First Lady

Es gibt noch weitere frappierende Unterschiede zwischen Ex- und amtierender First Lady. Jill Biden zog unmittelbar nach der Amtseinführung ihres Mannes am 20. Januar 2021 ins Weiße Haus ein und liess innerhalb von zwei Wochen Mitarbeiter einstellen. Melania Trump igelte sich 2017 für die ersten fünf Monate als First Lady im «Trump Tower» in New York ein. Es war eine freiwillige Entscheidung – aus Liebe zu ihrem Sohn Barron, der das Schuljahr in Ruhe beenden sollte.